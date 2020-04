Brian May dei Queen chiama…il talento sorprende VIDEO

Brian May, chitarrista della leggendaria band inglese dei Queen, ha lanciato la sua “Challenge” dalla sua abitazione…tra chi ha risposto anche il cantante del gruppo “Dan e i suoi fratelli”, band conosciuta in tutto l’Altomilanese.

Brian May chiama…il talento risponde

Brian May, il chitarrista della famosa band inglese dei Queen, è anch’esso chiuso nella sua casa di Londra a causa dell’emergenza Coronavirus. Così questa leggenda della musica (che tra l’altro dei Queen e fondatore insieme al leggendario Freddie Mercury e al batterista Roger Taylor) per passare le sue giornate ha deciso di usare la tecnologia per stare ancora più vicino ai suoi fan.

Prima, riprendendosi col suo cellulare e mettendo tutto on line sulla sua pagina Instagram, ha dato piccole (ma preziose) lezioni su come eseguire i mitici assoli di canzoni quali “Bohemian Rhapsody” e “Killer Queen”, poi poi dare il via a delle “Challenge”.

Di che si tratta? Di sfide. Sì, perchè May si è registrato mentre suona la base di un altro famoso brano dei Queen, ossia “Hammer to fall”, uscita nell’album The Wors del 1984 e diventata uno dei cavalli di battaglia della band. E ha invitato i fan a cantare insieme a lui.

Fan e musicisti hanno risposto alla “sfida”. Tra questi vi è l’interessante ed emozionante esibizione in “duetto” di Daniele Sari, cantante della band “Dan e i suoi fratelli” che propone brani rock’n’roll vintage, già noto nell’Altomilanese e non solo e Sari, nel 2017, ha accompagnato come corista Francesco Gabbani all’Eurovision nel 2017 rappresentando l’Italia.

