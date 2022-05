lainate

Oltre 230 gli studenti coinvolti nella premiazione con maestre e genitori.

La manifestazione ha come scopo la consegna di borse di studio del valore di 300 euro ciascuna ai migliori alunni, decisione lasciata alle e agli insegnanti e ai presidi delle scuole che devono individuare per ogni classe quinta uno studente che meriti il premio in base al suo comportamento esemplare in classe sia per i voti conseguiti che come esempio di comportamento da seguire per gli altri compagni.

Borse di studio date in regalo dai Lions Club agli studenti più meritevoli

Il Lions Club di Lainate, sabato 21 maggio, alle 9.30, sul campo da rugby del Centro Sportivo Nelson Mandela, ha premiato i ragazzi delle classi quinte di Lainate e Barbaiana per il loro impegno tra i banchi di scuola.

Come ormai consolidata tradizione, il gruppo lainatese, con la collaborazione del Comune, gli Istituti Comprensivi di Lainate di via Lamarmora e via Cairoli, ha organizzato una giornata per la consegna ufficiale delle borse di studio.

Oltre 230 gli studenti

L’ottima organizzazione sul campo e la riuscita dell’evento è merito del Presidente del Lions Club Lainate Marika Cittella, senza dimenticare il lavoro preciso e puntuale dell’insegnate Lina Scutifero ed il socio Davide Dorigo che da anni seguono i rapporti tra il Club e le scuole e ieri ha condotto con maestria l’evento.

La sicurezza della manifestazione è stata seguita dall’Anc Lainate (associazione dei Carabinieri)