Borse di studio consegnati agli studenti boffaloresi

Borse di studio consegnate agli studenti boffaloresi. L’emergenza Covid non ha impedito di conferire il giusto riconoscimento ai migliori studenti di Boffalora.

Borse di studio: cerimonia particolare

Non è stata la grande cerimonia a cui di solito i meritevoli erano abituati, quella di domenica 13 dicembre, ” ma conferma la nostra volontà di sostenere le giovani eccellenze del territorio anche in un momento difficile come questo”, spiega il sindaco Sabina Doniselli.

Investiti 7mila euro

Un impegno totale di spesa di 7.000 euro suddivisi tra 56 ragazzi (12 di terza media, 36 delle superiori, 2 diplomati, 6 laureati).