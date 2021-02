Boccate d’arte, performance di giovani artisti per far rivivere la città

Boccate d’arte, i giovani artisti escono dalle loro case e riaprono le porte ai luoghi culturali e ricreativi.

Boccate d’arte a Rho grazie ai giovani del Mast

E’ tempo di novità a Rho: i giovani del Mast hanno deciso di far rivivere artisticamente i luoghi della città, vuoti ormai da troppo tempo. Con il sostegno del Comune e in collaborazione con la cooperativa LaFucina, i giovani regaleranno “Boccate d’arte” alla cittadinanza nei luoghi sociali e culturali colpiti dagli effetti della pandemia: Spazio Mast, Villa Burba, il Molinello, Auditorium, biblioteche… Dopo un anno di lockdown, i ragazzi e le ragazze frequentanti lo Spazio Mast hanno espresso a gran voce il desiderio di poter tornare a dedicarsi alle loro passioni, in sicurezza. I luoghi della cultura, delle attività ricreative e del tempo libero meritano di essere oggetto dell’attenzione della comunità territoriale visto il lungo tempo in cui sono stati chiusi a causa della pandemia, per ricordarci il valore che questi hanno nella vita dei cittadini, giovani compresi e per il benessere di tutta la comunità. I giovani vogliono far sì che questi luoghi non vengano dimenticati o abbandonati trasformandoli in un vero e proprio palcoscenico e vogliono tornare a respirare e portare la loro aria fresca nella città.

“Vogliamo trasmettere felicità e allegria”

“Siamo chiusi in casa, siamo degli artisti, l’arte non è stata presa in considerazione, vogliamo farci conoscere come dei professionisti, siamo anche noi dei lavoratori… Vogliamo essere considerati necessari e riaprire i luoghi chiusi grazie all’arte e alla sua importanza! Vogliamo poter trasmettere felicità e allegria, perché è quello che più manca in questo periodo di fatica, rabbia e tristezza… Poter fare arte e in generale dedicarci alle nostre passioni in sicurezza! Vogliamo respirare e fare respirare arte, in un luogo diverso dalla nostra camera, un luogo consono, quasi sacro, per poterci sentire totalmente noi stessi”.

Performance artistiche in sicurezza

“O2 – Boccate d’arte” prevede la realizzazione di performance artistiche in sicurezza che saranno diffuse tramite i canali di comunicazione del Mast e del Comune di Rho. Tale progetto sarà realizzato in collaborazione con le strutture comunali di Rho, a partire dallo Spazio Mast (Musica Audiovisivi Spazio Teatro), centro delle arti performative e sede di diversi progetti educativi e artistici.

“E’ davvero bello vedere questi giovani artisti che si mettono in gioco per andare oltre i limiti imposti da questa pandemia e continuare a esprimere la propria sensibilità artistica e umana. Come Comune di Rho stiamo investendo molto sui giovani per la loro resilienza e capacità di reagire alle difficoltà del presente con proposte nuove e coraggiose. Grazie al supporto dello Spazio Mast queste ragazze e ragazzi hanno modo di condividere pensieri, idee, progetti e provare a realizzarli. La loro energia e determinazione sono una grande ispirazione per continuare su questo percorso e sono sicura che hanno ancora molto da dare alla città”.