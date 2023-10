Bobby Solo fa ballare tutta Bollate - L'intervista

Bobby Solo torna a Bollate e fa il pieno di applausi.

Bobby Solo, l'eterna leggenda incanta tutti

Tutti in piedi ad applaudire Bobby Solo, protagonista di un concerto coi fiocchi. E' quello andato in scena la sera di ieri, giovedì 5 ottobre 2023, al Teatro Splendor (spazio parrocchiale) di Bollate. La leggenda della musica italiana si era già esibito in città e ieri il Bollate Jazz Meeting, su spinta di altre realtà del paese, è riuscito a realizzare il sogno di riportarlo su quel palco.

Ed è stato un successo: in scaletta brani storici che hanno fatto il rock'n'roll con l'indimenticato riferimento ad Elvis Presley con "Can't help falling in love" o "Hound dog" per poi snocciolare grandi classici quali "Tutti frutti" o "Rock Around the Clock" e i suoi successi come "Se piangi, se ridi", "Domenica d'agosto" fino alla celeberrima "Una lacrima sul viso". "Questa serata nasce da un lavoro di squadra - ha ricordato Paolo Nizzola del Bollate Jazz Meeting - L'atmosfera dell'anno scorso aveva colpito molto Bobby, che è tornato tra noi con piacere".

Il cantante si è mostrato in splendida forma: 79 anni e una grinta da vendere, voce forte e timbro rock'n'roll mai scalfito dal tempo e completamente a suo agio negli assoli alla chitarra: "Sono onorato di poter essere tornato a Bollate, un pubblico meraviglioso - ha spiegato l'artista - Ho due tipo di pubblico: c'è quello, fedelissimo, dai 60 ai 95 anni e poi, facendo rock, blues, rithm'blues e jazz, piaccio anche a chi ha dai 25 ai 50 anni. Bello continuare ad essere amato e questo è merito della bontà delle gente e del mio amore per la musica nella quale io ci metto tutto. E questo alla gente arriva".

Presente anche Dan di "Dan e i suoi fratelli"

Alla domanda "Che consiglio darebbe ai giovani che fanno musica", Bobby Solo ha introdotto Dan (Daniele Sari) il cantante della band "Dan e i suoi fratelli" (gruppo musicale conosciuto in tutto l'Altomilanese) che a giugno hanno pubblicato il brano "Il ritornello semplice" proprio insieme a Bobby: "Dan è il mio 'nipotino' - ha affermato Solo - Ai giovani consiglio di avere sempre un lavoro, anche semplice, magari non tanto pagato ma per poter vivere. Perchè oggi, con la musica leggera, è molto complicato: non ci sono più i cd, le cassette e tanto altro che c'era in passato. Poi se uno va alle stelle, questa è un'altra cosa!" E su "Il ritornello semplice" il re del rock'n'roll italiano commenta: "E' un brano molto bello, spero di fare qualche concerto insieme a 'Dan e i suoi fratelli' perchè è bello unire la musica tra giovani e meno giovani. Noi abbiamo forse l'esperienza, loro l'energia: un buon mix!".

"La mia passione per il rock'n'roll è nata fin da quando ero bambino - ha commentato Dan - Mi ricordo quando, in auto, mio papà metteva nell'autoradio le audiocassette di Paul Anka, Neil Sedaka e Bobby Solo e per tutti noi Bobby Solo è davvero un mito! E ora sono riuscito a vivere un incontro musicale magico, tutto all'insegna del rock'n'roll, di passione e di lavoro, dove canto con lui!".