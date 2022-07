Bluvertigo e Subsonica fanno ballare tutti al RugbySound

Bluvertigo e Subsonica, "duetto" inedito e di successo al RugbySound di Legnano.

Bluvertigo e Subsonica, serata di grande ritmo

Ad aprire la serata di ieri, venerdì 8 luglio 2022, del RugbySound di Legnano sono stati i Bluvertigo, storica band che ha impazzato negli anni '90 e capitanata da Morgan. La band, che oltre a Morgan schiera l'indimenticato Andy al sax, cori e tastiere, ha proposto tutti i suoi più grandi successi come "La crisi" e "Altre forme di vita" che ha visto Morgan chiamare sul palco Samuel, vocalist dei Subsonica, per un duetto pienamente riuscito.

La seconda serata è stata tutta per i Subsonica: tra i brani proposti "Nuova ossessione", "Tutti i miei sbagli", poi il ritorno di Morgan sul palco per eseguire il pezzo nato dalla loro collaborazione ossia "Discoteca labirinto". E poi il gran finale con le due band insieme con la cover "Up patriot to arms" di Franco Battiato.

L'appuntamento di stasera

Stasera, sabato 9 luglio 2022, al RugbySound sarà di scena la "Zarro Night" con l'isola del Castello che si trasformerà in una grande discoteca. Si inizia alle 21.30. Domenica 10 luglio 2022 a chiudere il festival sarà il concerto di Fabri Fibra.

Le foto: