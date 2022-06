Il "Big Bang Music Fest" apre col botto

Grande successo per l'apertura dell'edizione 2022 del "Big Bang Music Fest" a Nerviano.

"Big Bang Music Fest", grande partenza

E' un ritorno col botto quello ha fatto dal "Big band music fest", il festival di musica dal vivo e divertimento promosso dall’associazione Giovaninervianesi. Dopo due anni di stop a causa dell’emergenza sanitaria Covid, il maxi evento è tornato facendo subito il pieno di consensi.

Un grande successo la prima serata: mercoledì sul palco sono saliti nientemeno che i Modena City Ramblers con il loro folk e canzoni di lotta e di Resistenza (bene anche l’esibizione degli Uncle bard&the dirty bastards e dei Folkamiseria), giovedì sera è stata poi la volta di Inoki, Silent Bob&Sick budo, Mattake Finsta.

I prossimi eventi

Oggi, venerdì, la serata sarà ancora ricca di musica live: alle 19.50 in scena California, alle 20.20 Manfredi, alle 20.50 Ciliari, alle 21.35 Chiamamifaro, alle 22.30 Svegliaginevra e alle 23.30 Legnano; domani, sabato, alle 20 Sam-Jack D-Zero due, alle 21.45 Bawrut, alle 23 Digitalism. E ancora: domenica alle 20.30 Hornytoorinchos, alle 21.45 Elianto e alle 23 Nello Taver. L’ingresso è gratuito per 40 ore di musica e show, sempre nel parco di viale Papa Giovanni XXIII. Non mancheranno punti ristoro. Domenica 5 raduno di auto storiche.

Le foto: