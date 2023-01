Bià in prima fila alla BIT

Torna la Bit, la Borsa Internazionale del turismo, evento fondamentale per la promozione del territorio. Quest’anno, ancora una volta, alla fiera di Milano, ci sarà anche il comune di Abbiategrasso che si conferma capofila.

Stand condiviso con il territorio

Quest’anno, ancora una volta, alla fiera di Milano, il 12 e il 13 febbraio ci sarà anche il comune di Abbiategrasso che si conferma capofila per lo stand che riguarda tutto il territorio che va dal Ticino al sistema dei Navigli.

«Parteciperemo come al solito con il nostro stand dal nome il Magentino-Abbiatense, dal Naviglio al Ticino, perché riteniamo che sia assolutamente importante condividere una politica turistica sovracomunale, creare anche rete - spiega il vicesindaco Beatrice Poggi - Questo è un modo non solo per presentarci in modo unitario, ma anche per lavorare insieme anche su obiettivi e progetti comuni».

Insieme al Comune di Abbiategrasso ci sarà il Parco del Ticino, il Consorzio dei Comuni dei Navigli che raggruppa tanti Comuni dell'Abbiatense e del Magentino e anche il Comune di Trezzano sul Naviglio che da qualche anno «partecipa insieme a noi e quindi questo ci fa gioco perché è tutto l'asse del Naviglio ad essere coperto: da Trezzano e Gaggiano a Vermezzo Con Zelo per poi arrivare fino ad Abbiategrasso e poi proseguire con il Consorzio dei Comuni dei Navigli fino a Marcallo con Casone - spiega Poggi - Ogni Comune ha le sue peculiarità, le sue brochure, le sue iniziative e i suoi prodotti». E non può esserci momento migliore della Bit. «Avremo modo di raccogliere tutto il materiale per promuoverlo, ci siamo accorti che la Bit è un luogo dove riusciamo a venire contattati da tanti visitatori e quindi è un appuntamento a cui secondo me vale la pena di continuare ad esserci – continua Poggi - Speriamo adesso che dopo la pandemia la gente abbia voglia di uscire e fare gite fuori porta e quindi noi ci auguriamo che anche il nostro territorio sia sempre più appetibile».

Per promuovere le eccellenze

Ma non finisce qui, perché in tema di promozione turistica del territorio si guarda già a marzo e alla nuova fiera Fa la cosa giusta, consigliata dal comune di Cusago, dove «il pubblico che è differente rispetto a quello della Bit e chi ci è già andato, come il Comune di Cusago, ha detto che effettivamente di contatti ne hanno avuti davvero tanti. Quindi ci ingrandiamo sempre di più».