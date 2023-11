E' stata una mattinata particolare quella vissuta, venerdì 24 novembre 2023, dagli alunni di terza della scuola secondaria di primo grado Indro Montanelli di Boffalora Ticino. Due classi, per un totale di 53 alunni, hanno incontrato l’associazione nazionale Bersaglieri della provincia di Milano.

Bersaglieri in cattedra per insegnare la storia d'Italia

Gli alunni in questi due mesi sono stati preparati sulla storia dell’unità d’Italia dai moti insurrezionali del 1820 – 21 fino alla prima guerra mondiale. Hanno studiato l’evoluzione del tricolore dal 1797 all’attuale vessillo della repubblica. Hanno poi imparato l’inno di Mameli anche nei suoi riferimenti storici più complessi. Infine, in classe, hanno visitato i siti, nazionale e provinciale, dei bersaglieri per conoscerne la storia, i simboli e le tradizioni. Venerdì 24 una delegazione provinciale è venuta a scuola per presentare le attività che svolgono.

Il racconto del professor Pierluigi Calcaterra