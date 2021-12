Benemerenze alla memoria di Pietro Bosotti e Carlo Parini

Nerviano

Cerimonia di consegna del prezioso riconoscimento a due grandi nervianesi

Benemerenze del Comune di Nerviano alla memoria di Pietro Bosotti e Carlo Parini.

Benemerenze, due cittadini speciali

Due benemerenze alla memoria: sono state quelle consegnate dal sindaco di Nerviano Daniela Colombo nel pomeriggio di ieri, domenica 19 dicembre 2021, in sala del Bergognone in occasione della Giornata della riconoscenza civica. Il prezioso riconoscimento è andato a due personaggi che hanno profondamente amato e lasciato un segno indelebile nella comunità nervianese: stiamo parlando di Pietro Bosotti, che ha fatto la storia del teatro dialettale locale oltre all'impegno in oratorio, e a Carlo Parini, per oltre mezzo e già colonna portante del Corpo musicale cittadino e già Cavaliere della Repubblica.

Le motivazioni

La prima benemerenza è stata "Alla memoria di Pietro Bosotti, per aver interpretato la nervianesità trasferendola in maniera efficace sulle tavole del palcoscenico e per l'impegno nel mantenere viva e significativa la lingua vernacolare con versi che hanno saputo legare le tradizioni lontane alle vicende umane contemporanee", la seconda "Alla memoria di Carlo Parini, presenza di riferimento saggia e sensibile per intere generazioni di giovani musicisti, ha intrecciato per 70 anni la sua vita con la passione bandistica , testimoniando personalmente come il servizio verso la propria comunità possa essere prestato con dedizione e discrezione".

Oltre alle parole del sindaco, che ha ricordato "l'insegnamento lasciato dai due concittadini", un ricordo commosso è arrivato anche dall'assessore alla Cultura delle tradizioni Sergio Parini (figlio di Carlo e amico di Pietro).

Le foto: