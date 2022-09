Benemerenze civiche, ecco chi sono i premiati

Benemerenze civiche di Canegrate, ecco i premiati.

Consegnate le benemerenze civiche

L'Amministrazione comunale di Canegrate ha consegnato le benemerenze civiche ai quei concittadini che si sono particolarmente distinti per il loro impegno in uno specifico settore. Tre i premiati: Marco Camozzi, Annunciata Colombo e al parroco don Virginio Mariani.

Le motivazioni

Prima benemerenza consegnata è stata quella a Marco Camozzi "per aver reso onore e lustro a tutta la comunità, con la sua più che ventennale opera professionale, gratuita e disinteressata, di progettazione e realizzazione di network radiofonici nelle Nazioni più povere del mondo, tra le quali, la Guinea Bissau"; poi a Annunciata Colombo "per il costante impegno a favore della collettività e per la lunga e pregevole attività finalizzata alla memoria e alla promozione della tradizione canegratese". E a don Gino "per il grande impegno profuso per la costruzione di una comunità coesa e solidale, attenta agli ultimi e pronta all'inclusione".