Ben 46 quintali di prodotti per i bareggesi in difficoltà. In tutto 86 le famiglie che hanno ricevuto il pacco alimentare, per un totale di 234 persone aiutate. Tutto grazie al cuore grande degli Alpini e dei cittadini di Bareggio.

Ben 46 quintali di cibo per chi è in difficoltà

L’associazione Alpini di Bareggio, con la collaborazione degli Amici degli Alpini, ha promosso nelle scorse settimane la colletta alimentare fuori dai supermercati del paese e la risposta della popolazione è stata molto elevata.

Qualche cifra? 1753 chili di pasta, 307 di riso, 694 di polpa, 526 di legumi, 359 di latte, 230 di zucchero, 208 di sale, 216 di biscotti, 128 di olio, 70 di farina, 52 di tonno e 27,5 di caffè. “Come sindaco non posso che essere orgogliosa degli Alpini, che come sempre hanno mostrato uno spirito di solidarietà e una dedizione incredibili, e dei miei concittadini, che ancora una volta hanno dimostrato grande altruismo.

Il commento del sindaco

Un plauso ulteriore ad Alessio Sottocornola e Davide Cattanei che hanno coordinato l’iniziativa collaborando attivamente con Amministrazione comunale e assistenti sociali per riuscire a raggiungere le famiglie bisognose”, ha dichiarato il primo cittadino Linda Colombo. Al momento la colletta è stata sospesa perché i volontari stanno per riprendere a lavorare.

