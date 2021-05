Ad annunciare a malincuore che la rievocazione non si farà è il presidente della Pro Loco Pietro Pierrettori. La notizia era nell’aria, anche perchè organizzare la rievocazione richiede tempo e un grande coinvolgimento di persone. La situazione pandemica non lo ha reso possibile.

Battaglia, la rievocazione non si farà

Pietro Pierrettori, presidente della Pro Loco, ha annunciato ufficialmente che la rievocazione non si farà. Pierrettori ha però comunque lasciato intendere che ci saranno dei momenti celebrativi, anche più intensi rispetto a un anno fa. Non si escludono sorprese che permetteranno di richiamare il senso profondo della festa, che si svolgerà domenica 6 giugno. La vera “risurrezione”, per Pierrettori, potrebbe arrivare a settembre con al festa delle associazioni.

Guarda il video del presidente Pietro Pierrettori