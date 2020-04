Bareggio, Tassa rifiuti rimandata. Vista la grave emergenza in corso, per andare incontro a cittadini e imprese l’Amministrazione comunale guidata da Linda Colombo ha deciso di posticipare il pagamento della TARI (Tassa Rifiuti). La prima rata dovrà essere versata entro il 30 settembre anziché a maggio, mentre la seconda rata entro il 31 gennaio 2021 anziché a novembre.

Bareggio, Tassa rifiuti rimandata

“Giovedì porteremo in Consiglio comunale la delibera – spiega l’assessore alle Politiche finanziarie Nico Beltramello -. Da parte della Giunta è un altro provvedimento a favore delle famiglie e delle imprese di Bareggio penalizzate dalla pandemia. Sempre per quanto riguarda la TARI stiamo valutando anche di non far pagare la parte variabile (quella legata alla effettiva produzione di rifiuti) a tutte quelle attività che sono state costrette a chiudere”.

Un fondo per i negozi

Beltramello ha ribadito anche l’intenzione di istituire un fondo di 150mila euro per aiutare negozi e aziende a ripartire: “Giovedì in Consiglio approveremo il rendiconto finanziario 2019. Con l’avanzo libero costituiremo subito questo fondo stabilendo le regole per l’accesso. Lasceremo comunque aperta la possibilità di incrementarlo in base alle domande che arriveranno”.

