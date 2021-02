Barbara D’Urso indossa le scarpe ideate e realizzate da una canegratese: protagonista la giovane imprenditrice Federica Fasoli.

Le sue scarpe piacciono tanto ai vip. L’ultima a indossarle è stata Barbara D’Urso, in una delle puntate di “Pomeriggio Cinque”.

Le scarpe sono quelle ideate, disegnate e prodotte da Federica Fasoli, 27enne canegratese, con la sua “Federica Fasoli Milano”, marchio che si sta facendo conoscere tra molti appartenenti al mondo dello spettacolo. Tra quanti hanno scelto le scarpe di Federica, vi sono nomi noti della tv come Valeria Altobelli (che ne ha indossate anche sul red carpet di Venezia e a Hollywood), Naike Orilio, Alessandra Viero di Quarto Grado, Denny Mendez, Lorenza Mario, Rossella Di Pierro, Giovanna Civitillo, Giorgia Venturini, Veronica Satti e Selvaggia Roma. E le calzature di Federica hanno già ben impressionato Micam, Milano fashion day e Models runway Italy.

Il commento della canegratese

“Il mio sogno è sempre stato quello di creare calzature per un pubblico medio-alto, di nicchia – spiega Fasoli – Segno che contraddistingue le mie calzature sono le suole gialle: perchè il giallo è simbolo di solarità, lucentezza, radiosità chi le indossa splende come il sole. Mi occupo di tutto io: dal disegno alla scelta dei materiali, dal portare a cucire le tomaie a montare il tutto. Molto forte il sostegno che ho sempre ricevuto dai miei genitori: mio padre Ivo, scomparso, mi ha sempre detto di inseguire i miei sogni. E cosi ho fatto”.

Scarpe che sono state protagoniste di sfilate e, grazie alla collaborazione con una creatrice di gioielli di Genova, vedono anche l’abbinamento appunto con pietre preziose (presenti anche scarpe con Swarovski).

Come detto, ultima vip è stata la D’Urso che ha sfoggiato delle classiche Décolleté Faith vernice arancio fluo-nero con accessorio Ff galvanizzato e suola gialla simbolo del brand.

“Quella che mi guida ogni giorno è una grande passione – conclude Federica – Fin da piccola disegnavo scarpe. Era il mio sogno nel cassetto, ci ho provato, ed eccomi qui!”.

