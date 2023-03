"Attimi di infinito", il nuovo album di Renato Franchi & his band con crowfunding

"Attimi di infinito", il ritorno di Renato Franchi & his band.

"Attimi di infinito", nuovo disco per Renato Franchi & his band

Si chiama "Attimi di infinito" ed è il nuovo album di Renato Franchi & his band. Una nuovo lavoro discografico per il quale Franchi, cantautore di Rescadina noto in tutto il panorama musicale nazionale, e la sua band (nella quale milita alle percussioni il rescaldinese Gianfranco D’Adda, storico batterista di Franco Battiato) stanno promuovendo una campagna di crowfunding a sostegno del disco, che sarà disponibile da aprile su tutte le piattaforme on line e nei negozi di dischi. Si tratta del 14esimo album del cantautore con la band, un'opera che nasce dall'incontro tra il rock d'autore e particolari suggestioni letterarie e poetiche senza scordarsi mai di rivolgere l'attenzione e lo sguardo verso le realtà che ci circonda e i temi sociali e di attualità. Uscirà invece domani, sabato 25 marzo 2023, il nuovo singolo dell'album: si chiama "Emily", canzone che vuole rendere omaggio a Emily Dickinson, la più grande poetessa americana. Un brano impreziosito dalla presenza di un ospite illustre, Vincenzo Zitello, musicista di fama internazionale, presente con la sua inseparabile arpa celtica. In copertina è ritratta Elena Lago, ballerina rescaldinese.

Il disco e gli ospiti

L'album sarà composto da 9 canzoni, con chitarre acustiche ed elettriche, pianoforte, violino e ritmiche dalla folk ballad al rock d'autore. Con ospiti d'eccezione: come Marino Severini dei Gang, che dà la carica giusta alla canzone "Ballata della pioggia e delle rose", primo singolo, dedicato al dramma degli incidenti sul lavoro, tema molto caro a Franchi che per anni si è speso sul fronte della sicurezza e delle prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro. Suggestiva e significativa anche al location del set fotografico per l'artwork della copertina del disco: si tratta dell'area verde di San Vittore Olona, adiacente all'ex opificio Visconti dove sono conservati angoli architettonici strutturali della celebre fabbrica tessile chiusa dal 1990. Per sostenere il crowfunding si potrà fare una donazione libera oppure ordinare una o più copie del cd (per informazioni www.produzionidalbasso.com o la pagina facebook di Franchi).