Attestazione europea plurilingue per sei studenti del Liceo d'Arconate

Sono sei gli studenti e le studentesse del Liceo d'Arconate e d'Europa che hanno ricevuto il prestigioso riconoscimento CertiLingua per le proprie competenze a livello linguistico.

Attestazione europea per gli studenti del Liceo d'Arconate

L’Ufficio Scolastico Regionale ha comunicato i nominativi degli studenti e le studentesse che hanno ottenuto il prestigioso riconoscimento CertiLingua®, l’Attestato europeo di eccellenza per competenze plurilingue e competenze europee/internazionali.

Ben 6 studenti e studentesse diplomati nell’a.s. 2021/2022 hanno ricevuto questo riconoscimento che certifica le eccellenti competenze internazionali dimostrate nel corso degli studi effettuati presso il Liceo d’Arconate e d’Europa. Hanno ottenuto la validazione del proprio percorso di eccellenza: Colombo Ilaria, Di Bella Giada, Imperato Antonio, Mariani Maida, Savoldelli Carlotta e Vaia Erika.

Un riconoscimento d'eccellenza

Nato nell'ambito della cooperazione internazionale per garantire trasparenza e comparabilità delle

competenze maturate nei percorsi scolastici dei vari Paesi, l’attestato è promosso in ambito nazionale dal Ministero dell’Istruzione come strumento di supporto al plurilinguismo e alla mobilità degli studenti e attesta la capacità del diplomato di interagire in un contesto internazionale in due o più lingue oltre la lingua madre e certifica che il diplomato ha acquisito particolari competenze che gli consentiranno di perfezionare la propria istruzione in un contesto europeo/internazionale.

Grande è la soddisfazione del Dirigente dell’Istituto, dott. Emanuele Marcora:

"Anche quest' anno, nel nostro Liceo, di sole quattro sezioni, si sono distinti ben 6 percorsi Certilingua validati dalla Commissione regionale, un risultato di grande soddisfazione per i nostri diplomati. L’attestato rappresenta un’opportunità importante per gli studenti e le studentesse e dimostra l'attenzione della comunità educante alla costruzione di competenze linguistiche e di cittadinanza globale.”

Gli attestati saranno consegnati, non appena resi disponibili dalla Scuola capofila, nel corso di un evento pubblico.