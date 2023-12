Associazione Nastro Verde, il ciclo di conferenze del 2023 volge al termine

Tanti gli argomenti trattati e gli studenti incontrati dall'Associazione Nastro Verde dell'Alto Milanese.

Terminato il ciclo di conferenze dell'Associazione Nastro Verde

Si è concluso lo scorso 6 dicembre il ciclo di conferenze del 2023 organizzato nei numerosi Istituti di istruzione di primo e secondo grado dell’Alto Milanese dalla Associazione Nazionale Nastro Verde – Sezione Lombardia, tenute dal Gen.B. Francesco Cusimato dell’Esercito Italiano e dal Ten.Col. Giuseppe Furno della Guardia di Finanza – Comandante del Centro Studi Storici del Quartier Generale della Guardia di Finanza nonché Direttore del Museo Storico della stessa.

Ben 20 conferenze in tutto

Complessivamente sono state organizzate nel corso dell’anno 20 conferenze che hanno visto la partecipazione di oltre 3500 studenti.

Gli argomenti trattati

Le conferenze hanno riguardato numerosi argomenti ed eventi storici: dai rischi della rete e come prevenire le frodi informatiche, al contrasto del lavoro nero, al 60° anniversario del disastro del Vajont, all’80° anniversario dell’Armistizio dell’8 settembre 1943 e della morte del Carabiniere Salvo d’Acquisto. Ma non solo: l'associazione ha trattato delle vicende storiche della Seconda Guerra Mondiale, dallo sbarco in Sicilia , alla battaglia di Mignano Montelungo e di Monte Cassino.

Idee sul tavolo per il 2024

Per l’anno 2024 è già in fase di organizzazione e programmazione un nuovo calendario di interventi e conferenze dell'associazione dell'Alto Milanese.