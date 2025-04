Assaggi d'arte riparte dalla Napoli del Cristo velato

La terza edizione di Assaggi d’arte parte dalla Napoli del Cristo velato.

Torna anche quest’anno il ciclo di conferenze dedicate ai capolavori delle città d’arte italiane con degustazioni di cibi e vini locali d’eccellenza tipici delle località scelte di volta in volta. Forte del successo dell’edizione precedente, che ha visto una serie di tutto esaurito, l’iniziativa ripropone la formula della conferenza tenuta da Ruggero Cioffi (docente, organista, specialista di musica barocca, appassionato divulgatore culturale) in Sala Ratti e del successivo momento della degustazione a Palazzo Leone da Perego. Assaggi d’arte è organizzato dall’Amministrazione comunale con il supporto della Dolce Legnano.

Il Cristo velato e le delizie napoletane

Nel primo appuntamento, in programma per sabato 5 aprile alle 16, ci si aggregherà idealmente alle migliaia di persone che ogni anno visitano la Cappella Sansevero, nel cuore di Napoli, per ammirare il Cristo velato, la celebre scultura in marmo di Giuseppe Sanmartino realizzata nel 1753. L’opera, considerata uno dei capolavori della scultura mondiale, stupisce per la straordinaria resa del velo, che sembra aderire perfettamente al corpo di Cristo, rivelandone le forme e i dettagli. Lungi dall’essere mero virtuosismo scultoreo, l’opera invita alla riflessione sulla morte e sulla resurrezione e rientra nel cammino iniziatico di un rito massonico, suscitando ammirazione e commozione in chi lo osserva.

Al termine della conferenza, si potranno degustare pastiera napoletana, sfogliatelle, babà, frolle con ricotta e canditi accompagnati da vini da dessert.

I prossimi appuntamenti della rassegna

Gli Assaggi d’arte proseguiranno sabato 17 maggio, con un incontro alla scoperta alle Stanze di Raffaello dei Musei Vaticani; sabato 21 giugno l’appuntamento sarà con "Padova picta"; infine sabato 20 settembre i riflettori si accenderanno sul Museo egizio di Torino. Tutte le conferenze inizieranno alle 16 e saranno a ingresso libero fino a esaurimento posti.