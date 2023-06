"Artigiano del cuore": selezionati i 10 finalsiti

Sono stati selezionati i 10 finalisti del concorso “Artigiano del Cuore”, promosso da Fondazione Cologni, sostenuto da Serapian e patrocinato dal Comune di Milano, giunto quest’anno alla sesta edizione, dedicata ad artigiani e imprese artigiane con sede in Lombardia, che portano avanti un mestiere d’arte.

Scelti dalla Commissione interna alla Fondazione Cologni tra le tante candidature ricevute, i selezionati possono ora accedere alla fase successiva del contest: adesso tocca al pubblico, tramite votazione online direttamente sul sito del concorso (www.artigianodelcuore.it/ VI-Edizione-2023), dal 21 al 28 giugno alle 15:00, decretare il vincitore o la vincitrice, che potrà beneficiare del premio in palio.

I finalisti della VI edizione del Concorso Artigiano del Cuore sono:

- Francesca Mellace | Chrysophile, Orafa - Milano

- Iulian Rosu, Decoratore - Milano

- Anita Cerrato | Kintsuhandmade, Restauratrice di Ceramiche - Milano - Atelier Pozzebon | Gabriele e Marco Pizzulo, Tappezzieri – Palazzolo sull'Oglio (BS) - Marco Castellini e Michela Bertanza | MC Paper, Artigiani della Carta - Toscolano Maderno (BS)

- Giulia Carlucci e Federica Zanardelli | Fiorisco Atelier, Decoratrici – Milano - Andrea Zambelli | Hillsideout, Arredatore e Falegname - Milano

- Costanza Macrì e Monica Candido | CosMonique, Orafe – Milano

- Michele Garbin, Argentiere - Laveno Mombello (VA)

- Giorgio Piva, Ceramista – Monza

Fino al 28 giugno alle 15 è possibile votare il proprio “Artigiano del Cuore” direttamente sul sito, cliccando sul cuoricino sotto al nome del finalista preferito.

Chi riceverà più voti avrà diritto al premio in palio. Il vincitore o la vincitrice sarà annunciato o annunciata giovedì 6 luglio, sul sito ufficiale del concorso (www.artigianodelcuore.it) e sui canali social di Wellmade (@wellmadeit su Facebook e Instagram).

Il lavoro degli artigiani lombardi

Il patrimonio di storia e di saper-fare dell’alto artigianato italiano necessita di essere divulgato e comunicato in maniera innovativa, efficace e originale, per sensibilizzare il pubblico sul suo valore e sul rischio concreto di scomparsa che lo minaccia.

L’edizione di quest’anno del Concorso “Artigiano del Cuore” è quindi dedicata ad artigiani e imprese artigiane con sede in Lombardia, che portano avanti un mestiere d’arte, con l’obiettivo di

aiutarle a comunicare il valore del loro lavoro, la loro eccellenza e la loro unicità nel mondo digitale.

Al vincitore o alla vincitrice del Concorso infatti, verrà messa a disposizione una risorsa, selezionata da Fondazione Cologni, che lavorerà per tre mesi e a tempo pieno alla promozione della sua impresa artigiana, sotto la supervisione dell’agenzia di comunicazione TA-DAAN (www.ta-daan.com).

Durante i tre mesi di affiancamento, la risorsa selezionata e TA-DAAN ideeranno un piano di comunicazione su misura, per aiutare l’impresa artigiana a ottenere più visibilità online, raccontare la sua storia e i suoi prodotti, raggiungere nuovi clienti.

FATTI AD ARTE: UNA PARTNERSHIP PER SOSTENERE GLI ARTIGIANI

Come già per le passate edizioni, è inclusa nel premio in palio la possibilità di esporre gratuitamente a “Fatti ad Arte” (www.fattiadarte.it), manifestazione annuale dedicata all’alto artigianato artistico, che si terrà a Biella dal 6 all’8 ottobre 2023, all’interno delle prestigiose Dimore Storiche del Piazzo. L’evento rappresenta un’importante opportunità per far conoscere il proprio lavoro, in una città ricca di cultura, creatività e tradizione artigianale, dal 2019 riconosciuta Città Creativa Unesco, proprio nel settore Crafts & Folk Arts.

ARTIGIANO DEL CUORE: UN CONCORSO DIGITALE PER ARTIGIANI

Il Concorso digitale “Artigiano del Cuore” (www.artigianodelcuore.it) è un’iniziativa promossa da Fondazione Cologni dei Mestieri d’Arte e dal progetto Wellmade – La community degli amanti del ben fatto (www.well-made.it), in collaborazione con Fatti ad Arte.

Il Contest nasce nel 2018 con l’obiettivo di promuovere l’artigianato artistico italiano e sensibilizzare il pubblico sull’importanza dei mestieri d’arte, attraverso la comunicazione digitale. Giunto nel 2023 alla sua sesta edizione, si tiene ogni anno in primavera, e si rivolge esclusivamente ad artigiani professionisti.

Dopo il successo delle prime cinque edizioni, che hanno visto la partecipazione di centinaia di artigiani candidati e migliaia di votanti da tutto il territorio nazionale, quest’anno il Concorso si propone nuovamente come facilitatore nel colmare il digital gap delle imprese artigiane sostenendole nella loro transizione digitale, oltre che come iniziativa per favorire la formazione e l’occupazione dei giovani.

I vincitori delle edizioni passate sono stati i calzolai Sandro Barbera & Figli e il mosaicista Fabrizio Travisanutto nel 2018; le restauratrici Bruna Mariani, Carlotta Corduas e Serena Dominijanni nel 2019; il liutaio Stefano Bertoli nel 2020; il ceramista Victor Fotso Nyie nel 2021; la ceramista Doriana Usai nel 2022.

Wellmade – La community degli amanti del ben fatto

Wellmade è un progetto digitale della Fondazione Cologni dei Mestieri d’Arte: un sito e un’app che permette di scoprire i migliori artigiani in Italia, conoscere il loro lavoro e recensire i loro prodotti e servizi su misura. Una community che conta oggi 38.000 utenti attivi, quasi 900 Artigiani, 43 Ambasciatori e 18 Circuiti partner, che amano scoprire e condividere tutto ciò che è “bello e ben fatto”, all’interno di un’esperienza digitale gratificante e culturalmente evoluta. L’obiettivo è diffondere un movimento ispirato alla qualità e riunire le diverse realtà che quotidianamente lavorano per la valorizzazione e la promozione dell’artigianato d’eccellenza.

Da autunno 2020 è disponibile anche l’app di Wellmade, che consente di scoprire la bellezza intorno a sé, anche in tempo reale.

www.well-made.it

Fondazione Cologni dei Mestieri d’Arte

Fondazione Cologni dei Mestieri d’Arte è un’istituzione privata non profit, nata a Milano nel 1995 per volontà di Franco Cologni, che ne è il Presidente. Promuove, sostiene e realizza una serie di iniziative culturali, scientifiche e divulgative per la diffusione e tutela dell’alto artigianato. Con le collane editoriali «Mestieri d’Arte» e «Ricerche», pubblicate da Marsilio Editori, guarda alla grande tradizione e all’attualità del savoir-faire italiano. Con la collana per ragazzi «Storietalentuose», edita da Carthusia, vuole far conoscere e amare ai più giovani le professioni e i mestieri d'arte italiani. Ha ideato e realizza il magazine “Mestieri d’Arte & Design. Crafts Culture”. Assegna ogni due anni il titolo di MAM-Maestro d’Arte e Mestiere ai maestri d’arte italiani eccellenti. Nel 2020/2021 con Triennale Milano ha realizzato una serie di mostre legate al tema delle arti applicate. Ha collaborato con Palazzo Litta, sede regionale del Ministero della Cultura, con un fitto programma di eventi ed esposizioni. Promuove con Starhotels il progetto di mecenatismo “La Grande Bellezza” in favore dell’alto artigianato. Con i tirocini del progetto «Una Scuola, un Lavoro. Percorsi di Eccellenza» sostiene la formazione dei giovani talenti. Collabora con la Michelangelo Foundation for Creativity and Craftsmanship; per l’edizione 2022 di Homo Faber, ha curato la sala “Italia/Giappone: le relazioni meravigliose”.

www.fondazionecologni.it

Fatti ad Arte

Fatti ad Arte è un evento dedicato all’alto artigianato, espressione di quel patrimonio di bellezza e autenticità che, partito dalle botteghe rinascimentali, racchiude ancora oggi arte, cultura e tradizione. Organizzata dall’omonima Associazione, la manifestazione si svolge ogni anno a Biella e presenta l’arte artigiana dei grandi Maestri del fare nella splendida cornice dei Palazzi La Marmora e Ferrero del Piazzo, borgo storico della città, dove talento, manualità e sperimentazione creano valore culturale ed economico, tradizione e innovazione sono in perfetta sintonia. In esposizione pezzi unici della ceramica e del vetro, del tessile e della sartoria, della calzatura e dell’oreficeria, del restauro, della legatoria, della decorazione e del mosaico, della liuteria e molto altro ancora. Oggetti senza tempo, dove mano, mente e cuore si fondono.

Per tutta la durata dell’evento i visitatori possono vedere gli artigiani all’opera, conoscere i processi che danno origine alla bellezza del fatto a mano. Abilità e talenti in mostra, una risorsa per il futuro.

www.fattiadarte.it