"Arie di primavera", successo per la musica in aiuto agli ucraini

San Vittore Olona

Applausi per la seconda tappa della rassegna "Desiderium armoniae" del Comune a sostegno delle famiglie che ospitano i profughi dall'Ucraina

"Arie di primavera": successo per la seconda serata in musica a San Vittore Olona a sostegno degli ucraini ospiti in paese.

"Arie di primavera", altro successo

Dopo la prima serata del 6 maggio 2022 con il Concerto sinfonico dell'Orchestra in Erba in chiesa parrocchiale, è stato un successo anche il secondo appuntamento di "Desiderium armoniae", rassegna promossa dall'assessorato alla Cultura di San Vittore Olona: venerdì 20 maggio 2022, nella sala polivalente di via Veneto, è andato in scena "Arie di primavera", che ha visto l'esibizione del soprano Monica Lukàcs (la sua è una ricca carriera concertistica in Europa e non solo, suo il Premio speciale al Concorso per cantanti lirici dell'Europa Forum 2000 di Firenze, il XII Concorso nazionale della Società umanitaria nel 2022), di Donata Mattei all'arpa, del quartetto d'archi Scrollavezza di Tomaso Valdinoci che hanno proposto un repertorio di musiche di Verdi, Puccini, Rossini, Gastaldon, Gardel, Caccini e Mascagni (con parti dell'opera Norma, da Il barbiere di Siviglia, La forza del destino, Boheme, Cavalleria rusticana e C'era una volta west di Morricone").

Il sostegno agli ucraini

Anche questa sera siamo felici di poter offrire una serata culturale di alto livello - ha commentato il sindaco e assessore alla Cultura Daniela Rossi - Nostro desiderio è quello di aumentare gli incontri culturali a beneficio di una maggior partecipazione dei cittadini, anche con la realizzazione del nuovo auditorium. Anche questa serata, come tutte e tre quelle di questa rassegna saranno a favore delle famiglie che stanno accogliendo ucraini". Famiglie che sono quelle del Comitato accoglienza bambini di Chernobyl che stanno ospitando bambini, ragazzi e mamme fuggiti dalla guerra: "Gli arrivi di ucraini nel nostro paese sono rallentati ma questo non vuol dire che la situazione, in Ucraina, sia tranquilla anzi" ha ricordato il presidente Marita Maggioni. Durante la serata sono state raccolte offerte per aiutare le famiglie che stanno ospitando (perchè le necessità economiche e alimentari vi sono sempre - per aiutare il comitato: 338.5000685).

Il prossimo appuntamento

Terza e ultima serata sarà domenica 29 maggio 2022, alle 20.45, nella sala polivalente: in scena "Poesie in musica" con liriche di Antonia Pozzi, voce recitante di Luciano Mastellari e musiche originali dal vivo di Luca Maggioni. Un altro appuntamento per poter raccogliere offerte per il comitato.

