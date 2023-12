Dopo lo straordinario successo della prima edizione, torna, da domenica 14 gennaio 2024 e fino a domenica 25 febbraio a Legnano, “Piccoli Palchi”, la rassegna di teatro e musica per i bambini e i ragazzi, che ha registrato lo scorso inverno il tutto esaurito in tutti gli spettacoli presenti in cartellone.

Aperte le iscrizioni per assistere a "Piccoli palchi"

“Piccoli palchi” prenderà il via il 14 gennaio alle 16 nell’aula magna della scuola Tosi con “Questo...non s'ha da fare”, uno spettacolo divertente, profondo e di grande impatto emotivo, su “I Promessi sposi”, della compagnia Manifatture Teatrali Milanesi. Questo spettacolo, come tutti quelli in cartellone, è già prenotabile attraverso la piattaforma Evenbrite all'indirizzo: https://bit.ly/piccolipalchi o tramite whatsapp al numero 338.7690370.

Undici appuntamenti in totale

Quest'anno la rassegna si compone di undici appuntamenti teatrali e musicali, tutti a ingresso gratuito e destinati a bambini e ragazzi di diverse fasce d'età (dai 4 ai 17 anni) che saranno distribuiti fra le scuole Tosi, Bonvesin della Riva, Rodari, Montalcini e la biblioteca civica di via Cavour. Il progetto di cui il Comune di Legnano è capofila, è realizzato nell’ambito dell’iniziativa “Restiamo insieme”, promossa e finanziata da Regione Lombardia. L'organizzazione e la direzione artistica della rassegna di tutti gli spettacoli è stata curata, come nell’edizione precedente, da Scuola Teatro Junior e Scuola di Musica Nicolò Paganini, due realtà che da anni rappresentano un punto di riferimento per la crescita artistica teatrale, musicale, culturale e umana di molti bambini, giovani e adulti.

Le parole dell'assessore

«Il grande successo incontrato dalla prima edizione di Piccoli palchi ci ha convinto a proseguire in una proposta che è stata molto apprezzata tanto dai bambini come dai loro accompagnatori adulti - spiega Ilaria Maffei, assessora alla Comunità inclusiva - Musica e teatro giocano un ruolo fondamentale nella formazione e nella crescita di bambini e ragazzi per la loro valenza culturale e di svago di qualità, ma anche perché rappresentano un’occasione per rapportarsi con gli altri e intrecciare nuove relazioni. Si è rivelata vincente l’idea di proporre questa rassegna negli auditorium scolastici al di fuori degli orari di lezione, scelta che è in linea con la nostra volontà di far vivere tutti i quartieri della città con iniziative culturali utilizzando luoghi pubblici per creare occasioni di socialità fra i nostri cittadini. Un grazie a Scuola Teatro Junior e alla Scuola di Musica Paganini che hanno lavorato per preparare un programma che -sono fiduciosa- saprà conquistare bambini e adulti».

Il benessere e la coesione della società

L’idea della rassegna rimane quella di implementare il benessere e la coesione della comunità, attraverso spettacoli e laboratori con compagnie teatrali nazionali e locali. Il teatro, la musica, l'arte in generale sono da considerare come una medicina e cura preventiva per la famiglia. Studi dell’OMS hanno infatti evidenziato il legame tra cultura e benessere, confermato dalle ultime ricerche scientifiche nel campo delle neuroscienze, che sottolineano il contributo delle attività artistiche e creative al miglioramento della salute globale.

Il calendario dell'intera rassegna è consultabile sul sito del Comune di Legnano. Tutti gli spettacoli avranno inizio alle ore 16.