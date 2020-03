Aperitivo con la storia: appuntamento a domenica 29 marzo con l’associazione culturale Storiae che, in diretta Facebook dalla propria pagina, racconterà la vera storia della Monaca di Monza, figura ripresa da Alessandro Manzoni ne “I promessi sposi”.

Aperitivo con la storia: Marianna De Leyva

L’associazione culturale Storiae, anche in questo periodo difficile, continua a tenere compagnia ai cittadini con gli aperitivi storici: “Domenica 29 marzo proporremo il terzo appuntamento online. Dopo ‘La storia della Colonna infame‘ e ‘Pianetti e la farina del diavolo‘, è la volta di ‘Murata viva, Marianna De Leyva signora di Monza’. Nella Milano spagnola di inizio seicento, una giovane donna viene obbligata dalla ricca famiglia a farsi monaca. Racconteremo la vera storia di Marianna de Leyva, con la sua vita travagliata che ispirerà Alessandro Manzoni per la Monaca di Monza, tra passioni, crimini feroci, condanne e pentimenti.

Vi aspettiamo alle 18.30 in diretta Facebook dalla nostra pagina. Basta un clic per un momento di ‘evasione'”.

