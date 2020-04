Aperitivo con la storia: appuntamento a domenica 26 aprile, alle 18.30, con l’associazione culturale Storiae che, in diretta Facebook dalla propria pagina, vi racconterà l’impresa del navigatore portoghese Ferdinando Magellano.

Aperitivo con la storia: “Magellano, Pigafetta e la controversia delle Molucche”

Nuovo appuntamento con l’associazione culturale Storiae: “Questa volta andremo a raccontare l’impresa compiuta da un navigatore portoghese, Ferdinando Magellano, al servizio della corte spagnola proprio ai danni del Portogallo. Obiettivo della missione è determinare la posizione esatta dell’arcipelago delle Molucche, in Asia, isole ricche di spezie e contese tra spagnoli e portoghesi. Con lui, anche un italiano, Antonio Pigafetta, che attraverso i suoi diari ci racconterà della prima circumnavigazione del globo. Dopo questa impresa, il mondo non sarà più lo stesso”.

Appuntamento a domenica, alle 18.30, in diretta dalla pagina Facebook dell’associazione.

TORNA ALL’HOMEPAGE PER LE ALTRE NOTIZIE