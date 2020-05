Aperitivo con la storia: appuntamento a domenica 3 maggio, alle 18.30, con l’associazione culturale Storiae che, in diretta Facebook dalla propria pagina, vi racconterà la rivolta della brigata Catanzaro, durante la Prima Guerra Mondiale.

Aperitivo con la storia: l’ammutinamento della Catanzaro

Nuovo appuntamento con l’associazione culturale Storiae: “Nel 1917, in pieno primo conflitto mondiale, l’esercito italiano deve affrontare anche una crisi interna, che minaccia di farlo andare in mille pezzi. Il 15 luglio, il 142° reggimento della brigata Catanzaro, a riposo, alla notizia di essere destinato a rientrare in prima linea, si ammutina. Racconteremo la sua drammatica storia”.

Appuntamento a domenica, alle 18.30, in diretta dalla pagina Facebook dell’associazione.

