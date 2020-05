Aperitivo con la storia: la battaglia di Legnano. Con l’associazione culturale rescaldinese Storiae, rivivrete lo scontro del 29 maggio 1176 tra l’esercito imperiale di Federico Barbarossa e le truppe della Lega Lombarda. Appuntamento, con la diretta Facebook, a domenica 31 maggio, alle 18.30.

Aperitivo con la storia: la battaglia di Legnano

Ultimo appuntamento della stagione con gli aperitivi con la storia. “A ridosso dell’anniversario, andremo a raccontare della battaglia che ha cambiato il corso della storia, l’evento che più di ogni altro ha influito sull’assetto politico e sociale dell’intera Europa e che, a secoli di distanza, arriverà a ispirare i principi alla base della Rivoluzione Francese – spiega l’associazione – Stiamo parlando della battaglia di Legnano, del 29 maggio 1176, in cui i comuni della Lega Lombarda affrontano l’imperatore Barbarossa e il suo invincibile esercito. Ricostruiremo insieme il percorso che porterà i cittadini milanesi all’inevitabile scontro per la libertà“.

Appuntamento a domenica, alle 18.30, in diretta dalla pagina Facebook dell’associazione.

TORNA ALL’HOMEPAGE PER LE ALTRE NOTIZIE