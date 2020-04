Aperitivo con la storia: appuntamento a domenica 12 aprile, alle 18.30, con l’associazione culturale Storiae che, in diretta Facebook dalla propria pagina, analizzerà la figura della sovrana spagnola, tenuta prigioniera nel castello di Tordesillas fino alla morte.

Aperitivo con la storia: Giovanna la Pazza

Continuano gli aperitivi storici in veste domestica dell’associazione culturale Storiae: “Domenica 12 aprile, nel giorno di Pasqua, racconteremo la storia di Juana la loca, più nota agli italiani come Giovanna la pazza. Il 12 aprile del 1555, un venerdì santo, moriva all’età di 76 anni, dopo averne trascorsi oltre 45 in prigionia. A 465 anni esatti dalla sua morte, racconteremo la storia di una donna controcorrente e del suo infinito amore.

Vi aspettiamo alle 18.30 in diretta dalla nostra pagina Facebook“.

