Aperitivo con la storia: appuntamento a domenica 19 aprile, alle 18.30, con l’associazione culturale Storiae che, in diretta Facebook dalla propria pagina, vi racconterà l’impresa dell’ammiraglio e corsaro ottomano che, nel 1554, ha assediato la città di Vieste.

Aperitivo con la storia: “Dragut Rais e la guerra corsara”

Continuano gli aperitivi storici in veste domestica dell’associazione culturale Storiae: “Tra il XVI e il XVIII secolo, il Mediterraneo è stato il teatro di uno scontro tra culture, quella occidentale e quella ottomana, che, oltre ai mezzi bellici consueti, hanno utilizzato anche forme di lotta meno usuali. La guerra corsara è stata uno dei sistemi più particolari di scontro. Domenica 19 aprile, alle 18.30, in diretta Facebook dalla nostra pagina, racconteremo della guerra corsara, della vita a bordo, dei mezzi di attacco e di difesa e degli uomini che attraverso la ‘corsa’ hanno trasformato il Mediterraneo in un ‘mare di paura’, primo fra tutti il famoso o famigerato Dragut”.

Appuntamento a domenica, alle 18.30, in diretta dalla pagina Facebook dell’associazione.

