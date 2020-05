Aperitivo con la storia: appuntamento a domenica 10 maggio, alle 18.30, con l’associazione culturale Storiae che, in diretta Facebook dalla propria pagina, vi racconterà la storia della leggendaria isola di Atlantide.

Aperitivo con la storia: Atlantide

Nuovo appuntamento con l’associazione culturale Storiae: “Proseguiamo con i nostri ‘aperitivi con la storia’, e questa volta andiamo a esplorare un’antica città scomparsa, perduta, distrutta o forse spostata: Atlantide.

Un mito che da 2500 anni ci accompagna, oscillando tra storia e leggenda. Insieme, domenica 10 maggio alle 18.30, ricostruiremo la sua storia, che è un po’ anche la nostra; una storia di grandezza perduta, di passato mitico e magnifico, per contrastare un presente non sempre appagante”.

Appuntamento a domenica, alle 18.30, in diretta dalla pagina Facebook dell’associazione.

