“Aperitivi con la storia” in biblioteca. L’associazione culturale Storiae vi racconterà, domenica 4 ottobre, la vera storia di due donne pirata, Anne Bonny e Mary Read.

Dopo gli appuntamenti online a causa dell’emergenza sanitaria, ritornano in biblioteca gli “Aperitivi con la storia” a cura dell’associazione culturale Storiae.

“Dopo le positive esperienze della scorsa stagione, che i nefasti eventi sanitari ci avevano obbligato a trasferire sul web, torniamo in presenza da domenica 4 ottobre, alle 18.30, nella biblioteca Lea Garofalo di Rescaldina in via Battisti 3.

Un momento di esplorazione storica, un’occasione per proporre in maniera leggera, da pre-cena, temi e personaggi speriamo interessanti; il mese di ottobre sarà declinato al femminile.

L’ingresso sarà libero a offerta fino a esaurimento posti. E’ possibile prenotarsi scrivendo a storiae.2018@gmail.com o contattandoci al 380.3583848. Tutti gli incontri iniziano alle 18.30″.

Il programma

Domenica 4 Ottobre

Anne Bonny & Mary Read. La vera storia di due donne pirata. Con il dott. Massimo Oggioni

Domenica 11 ottobre

Stecche di Balena. Le donne nella guerra di secessione americana con la dott.ssa Francesca Prandina

Domenica 18 ottobre

Maria nell’arte. La vita di Maria di Nazareth raccontata attraverso le opere degli artisti più famosi con la dott.ssa Eleonora Granese

Domenica 25 ottobre

Caterina Sforza. Il pugno di ferro della signora di Imola e Forlì con il dott. Massimo Oggioni

