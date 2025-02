Anziani e cinema: in mostra i volti del calendario della Fondazione Restelli

I volti degli anziani protagonisti del calendario 2025 "Cinescatti" della Fondazione Restelli in mostra all'Auditorium di via Meda a Rho.

Gli anziani "divi del cinema" della Fondazione Restelli in mostra in via Meda

Si sono vestiti e truccati a dovere, si sono messi in posa, si sono divertiti a interpretare personaggi che fanno parte dell’immaginario collettivo perché legati a film che hanno ruoli di rilievo nella storia del cinema. Alcuni anziani ospiti della Casa Perini, la Rsa della Fondazione Restelli, sono protagonisti del calendario 2025 "Cinescatti, un calendario per celebrare 70 anni di cura", ideato dagli educatori di via Carroccio.

Gli ospiti della Rsa hanno riprodotto scene iconiche di celebri film

, d’intesa con Barz and Hippo.

Il progetto aveva preso il via l’estate scorsa, gli ospiti sono stati ingaggiati nella riproduzione di scene iconiche. L'Amministrazione comunale ha molto apprezzato l’iniziativa e ha voluto premiare con questa mostra gli anziani che hanno poi voluto partecipare al concorso natalizio inviando uno scatto che ironizzava sui cinepanettoni vedendo in posa anziani ed educatori con la scritta "Natale in Rsa": la foto ha ottenuto una menzione speciale alle premiazioni dei giorni scorsi e il plauso del vicesindaco Maria Rita Vergani, ideatrice del concorso.

Si parte con quattro pannelli: quelli dei mesi da gennaio ad aprile

Si parte con i primi quattro pannelli, corrispondenti ai primi mesi dell’anno. Nelle prossime settimane ne seguiranno altri, per completare l’esposizione. Gennaio vede Stefano Slesio nei panni di Alberto Sordi in "Un americano a Roma", film uscito il 10 dicembre 1954, nella indimenticabile scena dei maccheroni. Febbraio è dedicato a "The Blues Brothers" (13 novembre 1980), con Vittorio Tagliabue e Pierpaolo Banfi che interpretano John Belushi e Dan Aykroyd con tanto di abiti neri e tatuaggi sulle mani. Marzo ricorda "Ritorno al futuro", uscito il 18 ottobre 1985: Giuseppe Guadagnini e Luigi Bernasconi sono rispettivamente Christopher Lloyd che interpretava Emmett L. "Doc" Brown e Michael J. Fox (Marty McFly). Infine, aprile strizza l’occhio alla classe per eccellenza: quella di Audrey Hepburn in "Colazione da Tiffany" uscito il 20 dicembre 1961. Agata Minutillo è perfetta con abito nero, collana di perle e capelli raccolti sulla testa e stretti da un diadema. Tra le mani cappuccio e brioche per evocare l’idea della colazione.

"Un modo per ringraziare gli anziani per la loro vitalità"

L'assessora alla Cultura Valentina Giro commenta:

“Durante la preparazione delle scene cinematografiche, gli ospiti si sono immedesimati in personaggi e situazioni e hanno dimostrato particolare simpatia. Indubbiamente devono essersi molto divertiti. Vogliamo far conoscere a tutti gli appassionati di cinema che frequentano l’Auditorium di via Meda i pannelli con gli scatti del calendario: sarà un modo per tenere viva la passione per la settima arte a tutte le età e per ringraziare i nostri anziani per la loro vitalità".

Nella foto di copertina: il set allestito alla Fondazione Restelli per la realizzazione del calendario "Cinescatti"