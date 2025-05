Anche un'artista vanzaghellese alla Mostra internazionale «Olimpiadi invernali e il loro ambiente»

C’è anche un’opera di un’artista vanzaghellese alla mostra internazionale «Olimpiadi invernali e il loro ambiente» allestita dal 24 aprile al 13 maggio nello Spazio IsolaSet di Palazzo Lombardia a Milano. Si tratta dell’acquerello intitolato «Omaggio a Milano» realizzato da Lorena Garnerone, titolare dello studio d’arte di via Adamello 3 a Vanzaghello.

Il ruolo di Milano nelle Olimpiadi

La mostra è organizzata dall'Associazione italiana acquerellisti di Milano, in collaborazione con Regione Lombardia e vede presenti 114 opere ad acquerello di 95 soci Aia e 19 delle associazioni Aquarelinstituut van België Aib belga e la Deutsche Aquarell Gesellschaft Dag tedesca. «Per questo evento ho voluto con la mia opera omaggiare Milano, che sarà protagonista nella cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 e ospiterà le gare di pattinaggio su ghiaccio e non solo – racconta l’artista Lorena Garnerone - Milano avrà un ruolo centrale in queste Olimpiadi e celebrare la città attraverso l'arte è un modo magnifico per valorizzare il suo contributo a questo grande evento sportivo».

I giorni di apertura

Le opere saranno in esposizione fino al 13 maggio con ingresso libero dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 19 e con un’apertura straordinaria domenica 11 maggio dalle 13 alle 19. È possibile raggiungere la mostra internazionale con la metropolitana M2 verde fermata Gioia e pochi minuti a piedi.