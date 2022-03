Anche Irama parteciperà al Rugby Sound Festival

Musica dal vivo

Un nuovo appuntamento al Rugby Sound Festival di Legnano tornato dopo lo stop dettato dalla pandemia.

Ancora un nuovo annuncio per il Rugby Sound Festival di Legnano che quest'anno vedrà salire sul palco anche il giovane Irama.

L'appuntamento il prossimo 7 luglio

L’appuntamento ultra ventennale fra i più attesi dell’estate non smette di stupire anche per questa edizione 2022. Quest’anno la musica sarà protagonista all’Isola del Castello di Legnano (MI) dal 1 al 10 luglio, più la data zero a ingresso gratuito del 30 giugno. Oggi, uno degli artisti italiani più amati e talentuosi degli ultimi anni,

Irama, annuncia le date estive dell’atteso Tour 2022 e rivela l'appuntamento al Rugby Sound Festival di Legnano il 7 luglio.