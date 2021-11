Amerigo Vespucci: una visita virtuale con Apil e Famiglia Legnanese

Nel 90esimo del varo

Mercoledì 1 dicembre, alle 21, collegamento in diretta con il nuovo capitano della nave scuola della Marina militare italiana (alla scoperta del suo legame con Legnano).

Amerigo Vespucci: in occasione del 90esimo del varo della nave scuola della Marina militare italiana, Apil e Famiglia Legnanese propongono una visita virtuale attraverso un collegamento in diretta con il nuovo comandante, il capitano di vascello Massimiliano Siragusa.

Amerigo Vespucci: un'occasione per scoprirla

L'appuntamento, gratuito e aperto a tutti, è in programma per mercoledì 1 dicembre 2021, alle 21. L’Apil, Associazione periti industriali e laureati di Legnano, mantiene e sviluppa, sin dal 1951, rapporti di collaborazione con gli enti pubblici, con le associazioni culturali, industriali, dell’artigianato, dell’alto milanese e con il gruppo di Legnano dell'Anmi-Associazione nazionale marinai d’Italia. "Un legame storico lega Apil con la Marina militare italiana: diversi soci, tra i quali gli stessi fondatori dell’associazione, erano dipendenti delle quattro grandi industrie legnanesi, la Franco Tosi, le Industrie elettriche di Legnano, la Oel-Officine elettromeccaniche lombarde e la ditta Ranzi che hanno lavorato molto per la Marina Militare e basta ricordare l’attività dei Cantieri Navali Franco Tosi di Taranto - afferma il presidente Paolo Heiniger - Tutti i giovani dipendenti di queste aziende venivano iscritti d’ufficio alla leva di mare e acquistavano un’esperienza che consentiva loro di ampliare le conoscenze professionali e, ai più fortunati, di navigare per il mondo".

Le foto storiche (da "Quelli della Tosi", Gonzalo Alvares Garcia, Libri Scheiwiller, 1985) legano ancor più Legnano alla Marina: l’Amerigo Vespucci e il Cristoforo Colombo equipaggiati con due motori diesel della Franco Tosi e alcune realizzazioni dei cantieri navali Franco Tosi di Taranto.

"La Famiglia Legnanese, fondata il 27 febbraio 1951, esprime la totale adesione all’iniziativa che viene a interessare gli oltre 300 membri del sodalizio, come già avvenuto in occasione di due collegamenti con i protagonisti dell’ imbarcazione Luna Rossa nel corso della 36esima America’s Cup" interviene il presidente Gianfranco Bononi.

Chi volesse partecipare gratuitamente alla diretta può richiedere il link scrivendo entro mezzogiorno di mercoledì 1 dicembre, a apil-famiglialegnanese@dominio.it.