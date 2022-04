Alla "Casa delle stagioni" la presentazione del libro "Rive"

Pogliano MIlanese

L'autore, Valerio Mello, presenterà il suo romanzo interagendo con il pubblico presente.

Si terrà domani, sabato 23 aprile alle 17.30 presso la Casa delle Stagioni di Pogliano Milanese, con il patrocinio del Comune, la presentazione del libro "Rive".

Il libro e la sua presentazione

Rive è un diario di viaggio reale e immaginario. Milano, Torino, Amsterdam, la costa ligure, ancora Milano: rive di un Nord che aspetta il ritorno dell’eco di una terra primigenia, un antico Sud, la Sicilia, la Grecia, Itaca. Nella distanza si appartengono. Lembi di un altrove verso cui lanciare, dai luoghi che abitiamo, tentativi di un alfabeto condiviso. Per conoscerli e conoscersi, nel doppio sforzo di travalicare e di contenere. Nuotando, nel mezzo, nel mare della parola.

La biografia dell'autore

Valerio Mello, classe 1985, vive a Milano dal 2011. Ha pubblicato sette libri di poesia. Ha scritto per il settimanale Visto, dove ha curato la rubrica “Le buone letture”. Scrive attualmente recensioni letterarie per i mensili Studi Cattolici e L’Eracliano. Nel 2019 ha ricevuto il Premio Lord Byron per la Poesia e nel 2020 ha ricevuto la Medaglia dell'Accademia Collegio de' Nobili di Firenze.