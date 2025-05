“Questa pala è un dono importante per la nostra comunità e siamo orgogliosi di poterla ospitare nella nostra filiale”, Diego Trogher, vicepresidente della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate - Una pala d’altare è esposta in questi giorni nella sede della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate. Si tratta di “Ora Nona”, l’opera dell’artista varesina Angela Grimoldi.

Alla Bcc di Buguggiate in mostra una Pala d'altare

L’opera è stata presentata ufficialmente al pubblico giovedì e rimarrà visitabile durante gli orari di apertura della banca fino a lunedì 12 maggio. L’iniziativa che unisce arte, spiritualità e vicinanza al territorio è stata inserita nel programma della festa patronale di San Vittore a Buguggiate, che ha preso il via mercoledì 7 maggio.

L’esposizione dell’opera nella sede della Bcc è resa possibile grazie al contributo delle associazioni del paese e della stessa banca.

«Questa pala è un dono importante per la nostra comunità e siamo orgogliosi di poterla ospitare nella nostra filiale – afferma Diego Trogher, vicepresidente della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate –. Come banca del territorio, siamo sempre al fianco delle realtà associative locali, che ogni giorno operano con passione per tenere viva l’identità e la coesione sociale del nostro paese. Il nostro supporto è silenzioso ma concreto, e nasce dalla convinzione che una banca di prossimità debba essere prima di tutto uno spazio aperto, disponibile ad accogliere non solo servizi finanziari, ma anche iniziative culturali e momenti di comunità. Ringraziamo tutte le associazioni per il loro impegno costante e per aver scelto proprio la nostra sede come luogo per valorizzare quest’opera d’arte. La banca continuerà a esserci, oggi come in futuro, in tutto ciò che aiuta il territorio a crescere con consapevolezza e bellezza».

L'impegno per portarla in esposizione

“Ora Nona”, è arrivata a Buguggiate grazie all'impegno di Obiettivo Cultura, gruppo di persone che organizzano eventi culturali per la Parrocchia di Buguggiate. L’opera, una grande tela ad olio montata su un’intelaiatura originale del Settecento e recentemente restaurata, rappresenta l’ora della morte di Gesù sulla croce, le 15 del Venerdì Santo. È un’opera intensa, capace di evocare emozioni profonde e riflessioni sul sacro e sull’umano. Lo sguardo dell’artista si sofferma non solo sul momento del sacrificio, ma anche sulla vita che continua intorno, sulla quotidianità di chi osserva – o forse ignora – quell’evento centrale nella storia cristiana.

Angela Grimoldi, artista di grande esperienza e sensibilità, è nata a Varese e si è formata al liceo artistico “Frattini” e all’Accademia di Brera. Ha frequentato lo studio di Renato Guttuso a Velate, ne ha raccolto l’eredità pittorica, e ha portato la sua arte in ambiti diversi: dalla moda alla scenografia, dalle installazioni all’arte sacra, con opere realizzate anche per chiese e cappelle a Hong Kong.

La presentazione giovedì 8 maggio

La presentazione ufficiale dell’esposizione di “Ora Nona”, si è svolta giovedì 8 maggio, diventando subito un momento di aggregazione per il territorio., erano presenti oltre cento persone. L’evento si è concluso con un aperitivo offerto sul piazzale della banca, proseguito in una vera e propria festa che ha visto la partecipazione delle associazioni locali e della comunità.

La presentazione della pala si inserisce tra i festeggiamenti lunghi 5 giorni della festa patronale di Buguggiate, che ha preso il via con un pellegrinaggio giubilare al Sacro Monte con le parrocchie del decanato di Azzate.

Gli appuntamenti di questo fine settimana

Il fine settimana sarà dedicato a famiglie e bambini. Sabato 10 maggio giochi all’aperto, tappeti elastici e gonfiabili saranno attivi per tutto il giorno, insieme a “Pompieropoli”, dove i Vigili del Fuoco faranno vivere ai più piccoli una giornata da pompieri. Alle 11 si celebrerà la Santa Messa solenne con l’accensione del Fuoco dei Martiri, e a pranzo sarà offerta una risottata gratuita grazie al Bar Giardino. Le bancarelle artigianali, le attività culturali e musicali faranno da cornice a una giornata ricca di partecipazione.

Domenica 11 spazio ai tornei e ai giochi tradizionali. Al mattino si terrà il torneo di burraco promosso dall’Associazione Anziani e la premiazione del concorso “Il Balcone Fiorito”. Il pomeriggio sarà animato da spettacoli di magia, giochi all’aperto, dimostrazioni di freccette con il Dart Team e lo spettacolo per famiglie “Magic Circus Show”. La giornata si concluderà con l’intrattenimento musicale dei Good Vibers, la commedia “Una famiglia di artisti” presentata da Ada Ossola e, infine, lo spettacolo pirotecnico che chiuderà in bellezza i festeggiamenti.

Lunedì 12 maggio, a conclusione della settimana, sarà celebrato il Santo Rosario seguito dalla Messa solenne con la partecipazione delle associazioni del paese e dei sacerdoti che nel tempo hanno svolto il loro ministero a Buguggiate.

Una festa intensa e partecipata da sempre, in cui il paese si ritrova attorno ai suoi valori più profondi: la fede, la cultura, la comunità, l’arte, l’economia nata sotto i campanili delle Bcc.