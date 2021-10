Alessio Baroffio vince il Premio letterario nazionale Città di Ascoli Piceno

Grande soddisfazione

Ennesimo prestigioso riconoscimento per il 53enne di Rescaldina, presidente dell'associazione socio-culturale Ravello C'è.

Alessio Baroffio, poeta rescaldinese, si aggiudica il Premio Città di Ascoli Piceno.

Alessio Baroffio si aggiudica un nuovo prestigioso premio

Grandissime soddisfazioni anche in ottobre per il presidente dell'associazione socio-culturale Ravello C'è, dopo uno splendido terzo posto ottenuto con la poesia "Quando scrivevo di te" all'importante Premio nazionale di poesia "Bocconi d'Inchiostro", dopo la menzione d'onore ottenuta con la poesia "Ti aspetto" al Premio artistico letterario "Una cartolina da Matera" , dopo la menzione d'onore per la poesia "Quando scrivevo di te" al Concorso letterario nazionale "I Sentieri dell'amore", ha vinto con la poesia "Solo cenere" il primo premio al prestigioso Premio letterario nazionale Città di Ascoli Piceno. La premiazione si terrà il 20 novembre 2021, a partire dalle 15, all'Auditorium Neroni della Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno. Il rescaldinese Baroffio, 53 anni, aggiunge questi premi ai tanti conquistati.