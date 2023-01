Al via un ciclo di quattro serate dedicate alla lettura

Biblioteca “Augusto Marinoni” di Legnano e librerie insieme in nome della lettura: nasce così, “Leggere a Legnano”, il ciclo di quattro incontri con gli autori che prenderà il via lunedì 6 febbraio alle 21 a Palazzo Leone da Perego con la presentazione del libro di Bruno Morchio “La fine è ignota”.

«La biblioteca civica è fortemente impegnata in un lavoro di promozione della lettura che fa leva sulla collaborazione con le tante realtà attive sul territorio -osserva l’assessore alla Cultura Guido Bragato. In quest’ottica risulta logico rapportarsi con i soggetti che, insieme con la biblioteca, lavorano per e con i libri e da qui nasce “Leggere a Legnano”, la prima rassegna di incontri con gli autori organizzata insieme dalla “Marinoni” con quattro librerie cittadine, Galleria del Libro, La Nuova Terra, Ubik e Ambarabà. Questa iniziativa si pone in linea con progetti come il Patto per la lettura del CSBNO, che permette di prenotare, ritirare e restituire i libri delle biblioteche nelle librerie aderenti».