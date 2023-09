Al via la rassegna teatrale "Scenari" promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Arese.

Al via la rassegna teatrale "Scenari"

Partirà domenica 8 ottobre la terza stagione di «Scenari» la rassegna teatrale promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Arese e offerta a tutti i cittadini, a partire dai due anni.

In calendario, undici appuntamenti per dare spazio al divertimento, ma anche alla riflessione su temi di grande importanza.

Il palcoscenico di Scenari ospiterà i protagonisti del teatro di narrazione italiano. Ci sono storie vere, che aiutano a coltivare la memoria; ci sono le parole di Testori, nell’anno del suo centenario; ma ci sono anche gli spettacoli per i bambini: le storie immaginarie e gli oggetti fantastici, le ombre e le bolle, le animazioni video e i pupazzi. E tanta musica dal vivo.

«Una proposta di teatro davvero per tutti, che dà spazio a diverse voci, linguaggi e narrazioni - dichiarano il sindaco Luca Nuvoli e l’assessore alla Cultura Denise Scupola – Capace di coinvolgere il pubblico più variegato, anche per età. Un viaggio nel luogo, il teatro, dove “tutto è finto, ma niente è falso” (Gabriele Vacis). Saremo felici se vorrete fare questo viaggio con noi».

È così che, da ottobre 2023 ad aprile 2024, Scenari si presenta alla città: undici spettacoli di «teatro sotto casa», in un’ alternanza di storie da raccontare, inviti a riflettere e momenti per le emozioni, le risate e lo stupore.

«L’accesso è libero, il clima informale – continuano – La qualità della proposta non manca. Non vi resta che essere dei nostri».

La location è sempre l’Agorà, in via Monviso 7.

L’ingresso è gratuito e non è necessaria la prenotazione.