Cerimonia di inaugurazione per la quattordicesima edizione dell’anno accademico dell’Università per gli adulti e della Terza età Riale gestita dal Lions club Giuseppe Maggiolini di Parabiago. È quella andata in scena nel pomeriggio di oggi, mercoledì 16 ottobre, nella Sala Rossa di Villa Corvini dove sono state presentate le novità relative al tempo libero.

Al via il nuovo anno accademico dell'università della terza età

L’esperienza è nata 14 anni fa ed ora si appresta a comporsi di nuovi tasselli. L’Università dedicata alla fascia più anziana della popolazione rappresenta ormai un punto di riferimento per la comunità parabiaghese. Dal coinvolgimento dei docenti all’appoggio delle istituzioni locali, passando, giocoforza, per l’entusiasmo e la grande voglia di sapere che accomuna i suoi iscritti, sono diversi i punti di forza dei corsi offerti. Che tornano ancora una volta a scandire il programma per il tempo libero. Le lezioni si terranno il lunedì e il mercoledì, il tutto fino al 21 maggio 2025. E lo faranno il lunedì e il mercoledì, con il primo giorno che sarà riservato al cineforum mentre il secondo ai corsi tematici, in Villa Corvini. A ciò si affiancherà la consueta iniziativa dei Quatar pass in collaborazione con l’Albergo del Nonno.