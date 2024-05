Si rinnova anche quest’anno all’Istituto Einaudi di Magenta il «Festival dell’Intercultura - Spaesamenti e umane sponde».

Al via il Festival Interculturale Einaudi di Magenta

L’iniziativa promossa dalla scuola superiore magentina è partita nella giornata di oggi, giovedì 30 maggio, e si chiuderà sabato aprendosi a tutta la cittadinanza.

«Il progetto vuole valorizzare l’unicità e la singolarità dell’identità culturale di ogni studentessa e di ogni studente - sottolinea la professoressa Monia Valeriano - Il fulcro del progetto è “l’agire per conoscersi” perché attraverso la pratica si incentivano e si garantiscono integrazione e reciprocità solidale tra cittadini, sia nel contesto scolastico che in quello extrascolastico».

Lo scopo dell’iniziativa è quella della tutela e dell’arricchimento reciproco a partire dalla scoperta delle potenzialità del dialogo interculturale.

«Nel corso dei giorni ci saranno diversi appuntamenti a partire da mostre fotografiche, passando poi da interventi esterni, laboratori per gli studenti e alcuni stand che proporranno diverse attività - continua Valeriano - Una novità di quest’anno è inoltre quella legata al progetto all'interno di «Aspettando il Festival». Insieme agli alunni vogliamo creare un archivio multimediale di autobiografie, A.M.A. con la narrazione della propria storia da parte degli studenti. Una parte di questo archivio confluirà in un cortometraggio che verrà presentato al festival. L’obiettivo sarà poi quello di creare una piattaforma sul sito della scuola che verrà aggiornata di anno in anno. Non mi resta dunque che invitare tutta la cittadinanza a passare a scuola nella giornata di mercoledì per partecipare insieme ai nostri studenti a queste iniziative».

I cancelli dell’Einaudi per la giornata di domani, quella alla quale la cittadinanza è invitata, si apriranno a partire dalle 9. Come per i due giorni precedenti, sabato saranno previste testimonianze, dibattiti, momenti culturali ed anche culinari con l’obiettivo di favorire lo scambio interculturale. Per il programma completo delle iniziative è possibile visitare il sito www.einaudimagenta.edu.it.