Al via il festival della fotografia: otto mostre, ospiti speciali e laboratori gratuiti

Al via la quinta edizione del festival della fotografia Inver1 Photo Fest 2025.

Inaugurato il festival della fotografia Inver1 Photo Fest

La manifestazione, che si propone di promuovere la cultura fotografica e dell’immagine sul territorio, è stata inaugurata nella serata di ieri, venerdì 9 maggio, nella Sala Virga della biblioteca di Inveruno e le mostre saranno visitabili fino al 25 maggio. A promuoverla sono quattro associazioni fotografiche del territorio: ObiettivaMente di Arluno, Uno sguardo sul mondo di Abbiategrasso, Foto in Fuga Fotoclub di Inveruno, Associazione fotografica Circolo 87 di San Vittore Olona. Il festival gode del patrocinio del Comune di Inveruno e della collaborazione di Società Italiana Caccia Fotografica.

In mostra le collettive delle associazioni promotrici

Si potranno ammirare i lavori collettivi delle associazioni organizzatrici: ObiettivaMente presenta «Non luoghi», un’indagine sul paesaggio spersonalizzato generato dalla moderna urbanizzazione; Uno sguardo sul mondo propone «Photokinesis», un trittico di emozioni che unisce arte visiva e teatrale alla fotografia; Circolo 87 espone «Sogni adolescenti», una rappresentazione dei sogni di ragazze e ragazzi della fascia di età definita adolescenza; Foto in Fuga propone «33 click», l’incontro tra arte visiva e sonora nell’interpretazione della musica attraverso la forma delle copertine dei vinili.

Inver1Young accende i riflettori sull'Einaudi di Magenta

Per la rassegna dei giovani autori Inver1Young saranno esposti in sala studio il lavoro collettivo degli alunni dell’Istituto Einaudi di Magenta (indirizzo Servizi culturali e dello spettacolo) dal titolo «Ri-tratto», i lavori personali di Andrea Parisi («1x1 Notes») e Mattia Lo Presti («Valse sentimentale n.1»).

Ospite speciale di quest'edizione è Raul Iacometti

Ospite speciale di questa edizione di Inver1PhotoFest è Raul Iacometti, che venerdì 16 maggio presenterà il suo lavoro di fotografo introducendo alla mostra personale «#homeTohome», il suo sguardo nell’intimità di un momento speciale che ha attraversato il mondo della danza. Altri ospiti il fotografo naturalista Filippo Carugati; Lucrezia Bosso e Roberto Binetti che proporranno una serata musicale e fotografica, suono e immagini da fondere in una esperienza nuova per il festival.

Non mancheranno i workshop, che come di consueto, saranno aperti gratuitamente al pubblico.