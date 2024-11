Al via, con l'Accademia Amadeus, i concerti per il Natale legnanese

Sarà Amadeus a inaugurare la rassegna dei concerti nelle chiese cittadine di Legnano per il programma “Natale è…”.

Domenica 1 dicembre, alle 16.30, nella chiesa di San Giovanni il coro e l’orchestra dell’Accademia Amadeus diretti dal Maestro Marco Raimondi si esibiranno in un programma di brani della tradizione natalizia, fra cui “Mille cherubini in coro” di Franz Schubert, “Happy X-mas war is over” di John Lennon, “O holy night” di Adolphe Adam e l’immancabile “Adeste fideles”.

L’ingresso è libero.