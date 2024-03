Al via AbbiateGreen: la fiera di San Giuseppe ad Abbiategrasso

Parte AbbiateGreen, la fiera di San Giuseppe ad Abbiategrasso.

Via ad AbbiateGreen

Su il sipario su AbbiateGreen, la tradizionale fiera di San Giuseppe, un dei momenti più sentiti della comunità di Abbiategrasso, ma non solo, che attira molti visitatori anche dai Comuni limitrofi. Due giornate dedicate alla "Mobilità ecologica", questo lo slogan della kermesse , in programma oggi sabato 23 e domani domenica 24 marzo 2024. Un'occasione speciale per riflettere sulle scelte di trasporto che possiamo fare per preservare il nostro pianeta. L’attuale edizione riaccende i riflettori anche sul padiglione Fiera della città che torna protagonista, oltre al centro storico e all’ex convento dell’annunciata, tre poli attrattivi collegati tra loro da un trenino per trasportare i visitatori.

Il via all'evento

Un manifestazione non priva di polemiche, come quelle sollevate da Confcommercio e dal Pd locale, che identifica l’evento come un’operazione di greenwashing "Strumentale e propagandistica". A parte le opinioni in campo, questa mattina alle 10, proprio all’auditorium della Fiera, il sindaco Cesare Nai con l’assessore alle Fiere e Manifestazioni Valter Bertani, vera anima della manifestazione con altre autorità hanno dato il via alla manifestazione, che prevede molte iniziative indoor e outdoor, mostre, piazze gastronomiche, oltre al luna park per grandi e piccini.

Mostra di Modellismo all’Annunciata

Tra gli eventi collaterali una mostra di modellismo all’ex convento dell’Annunciata. ABModelexpo - Mostra modellistica abbiatense, giunta alla sua decima edizione, ripropone la manifestazione modellistica che ha oramai raggiunto un livello nazionale di partecipazione modellistica molto elevato ed ambito dai modellisti.