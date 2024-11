La XXVI edizione del Magenta Jazz Festival, organizzato come ogni anno dall’Amministrazione comunale di Magenta con la segreteria artistica della nostra Associazione, si chiuderà sabato 30 novembre al Teatro Lirico di Magenta con il concerto della grande formazione orchestrale magentina Maxentia Big Band.

Al teatro lirico di Magenta la Maxenta Big band

Con la direzione di Eugenia Canale, la Maxentia Big Band - da sempre legata al suo territorio che sorge sulle rive del Ticino - presenterà il suo ultimo progetto “Rivers”, accompagnando il pubblico in un affascinante viaggio musicale dedicato ai fiumi, simboli di vita, storia e movimento. Il concerto, tutto dedicato ai fiumi come veicoli di cultura e fonti d’ispirazione per tantissimi artisti, proporrà un programma stilisticamente molto diversificato nel quale sono stati coinvolti eccellenti arrangiatori da Monique Chao ad Andrea Serino, Tommaso Sabella e Fiorenzo Gualandris.

Attraverso le acque dei fiumi, il Jazz ha viaggiato portando con sé tradizioni, ritmi e contaminazioni, trasformandoli in autentici veicoli della sua evoluzione e diffusione. In questo concerto i fiumi diventano anche fonte d’ispirazione per i musicisti con un flusso ininterrotto di suoni e improvvisazioni che celebra l’essenza stessa del Jazz: libertà, trasformazione e connessione. Un omaggio al flusso musicale che scorre attraverso epoche e culture.

Un concerto aperto a tutti

Il concerto sarà aperto al pubblico con ingresso gratuito sino a esaurimento dei posti disponibili. La nostra Associazione ringrazia l’Amministrazione Comunale di Magenta che ha reso possibile anche questa edizione del Magenta Jazz Festival che si conferma evento unico nel territorio per continuità e alto livello delle proposte artistiche.

Ringraziamo il nostro Sponsor “Assistenza Dentale Magentina” di Via Cavallari. Alleghiamo la locandina dell’evento; trovate informazioni dettagliate su eventi e artisti del Magenta Jazz Festival nel sito www.magentajazzfestival.it.