Al Rugby Summer Festival lo spettacolo di Andrea Pucci

Lo spettacolo estivo di Andrea Pucci farà tappa all'Isola del Castello di Legnano, per una data speciale fissata per il 10 di luglio.

Andrea Pucci a luglio al Rugby Summer Festival

A conclusione del Rugby Sound Festival, che quest'anno è in programma dal 29 giugno al 9 di luglio, si aggiunge un giorno in più, per una serata con uno dei volti comici più acclamati.

Un'occasione per regalare alla Città di Legnano un appuntamento con il buonumore. Non solo musica, concerti, aftershow, il Rugby Sound fa vivere sul suo storico palco lo spettacolo dal vivo in tutte le sue forme, proprio come nello spirito dello storico festival della provincia di Milano.

La commedia divertente di Pucci

Il 10 di luglio sarà una serata in versione Rugby Comedy, in cui il pubblico vivrà un viaggio nel divertimento puro, frizzante, elettrico, che coinvolgerà la platea. Un evento tutto da scoprire in cui Andrea Pucci sarà accompagnato dalla sua band.

I biglietti per lo spettacolo del 10 di luglio con Andrea Pucci saranno disponibili a partire da domani, 12 aprile alle ore 17 su Ticketone.