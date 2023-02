Il 9 luglio 2023 al Rugby Sound Festival di Legnano arriva Luchè, icona dell'urban nazionale.

Al Rugby Sound Festival arriva Luchè

Dopo aver incasellato un sold out dietro l’altro CON IL “DVLA TOUR”, nei più importanti palasport d’Italia, l’icona dell’urban nazionale annuncia le prime tappe del suo tour estivo, che includono quella all’Isola del Castello di Legnano.

Si tratta del secondo annuncio per il Rugby Sound Festival, che dal 1999 richiama fan e appassionati provenienti da tutta la regione, e da quelle limitrofe, che si riuniscono nel segno della forza di aggregazione della musica dal vivo e dei valori e dello spirito che sono propri del gioco del rugby.

Quest’anno il Rugby Sound Festival ritorna dal 29 giugno al 9 luglio, per undici nuovi giorni di musica, concerti, aftershow, e spettacoli.

I biglietti e la carriera di Luchè

I biglietti per la data di Luchè saranno in vendita nei circuiti Mailticket, Ticketone e Ticketmaster, a partire da domani, mercoledì 15 febbraio, alle ore 14:00. Disponibili, sempre da domani e in numero limitato, anche i biglietti early entry, ovvero con ingresso anticipato.

LUCHÈ, nome d’arte di Luca Imprudente, nasce a Napoli nel 1981. Il suo palmares include 18 dischi di platino e 10 dischi d’oro, per oltre 1 miliardo di streaming audio e video.

In autunno Luchè è stato protagonista del suo “DVLA TOUR” nei palasport, incasellando un sold out dopo l’altro e conquistando tutte le principali città italiane con uno show gigante. I live sono stati l’occasione per portare dal vivo i brani di “Dove Volano Le Aquile” (platino), ultimo monumentale progetto discografico del rapper, a cui si sono aggiunti negli ultimi mesi tre hit indiscutibili come “Purosangue” feat. Shiva (oro), “Che stai dicenn” feat. Paky e “La Notte di San Lorenzo” (oro), oltre a tutti i suoi più grandi successi.