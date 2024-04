Sarà l’icona del reggae, Alborosie con la sua fedele Shengen Clan, il grande protagonista del 5 di luglio al Rugby Sound Festival di Legnano.

Al Rugby sound festival arriva l'icona del reggae Alborosie

Un ospite attesissimo che salirà sul palco dell’Isola del Castello per una serata speciale One Love One Night, all’insegna dei ritmi, le sonorità, l’atmosfera che si respirano in Giamaica, l’isola Caraibica in cui l’artista ha trascorso più di venti anni.

Il 5 di luglio, Alborosie dedicherà al pubblico italiano uno show in cui i solidi e profondi ritmi roots, divenuti il suo marchio, incontreranno le sonorità che hanno decretato il reggae non solo come un genere, ma come una vera e propria cultura portatrice di un messaggio globale che ha da tempo superato i confini giamaicani per diffondersi e affermarsi nel mondo. Con una scaletta speciale che porta sul palco i suoi più grandi successi e un mix di alcuni brani dell’indimenticato Bob Marley, Alborosie celebra in questa notte speciale il reggae, la sua storia, le sue radici e il significato della sua appartenenza.