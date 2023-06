Al quarto incontro LetThéRario suspense e humor

Domenica 25 giugno 2023 alle 21 si è svolto, nella Sala UTL del Castello Visconteo di Abbiategrasso, il quarto incontro della rassegna LetThéRario.

Il quarto incontro LetThéRario

L'evento è stato organizzato dall’assessorato alla Cultura attraverso la biblioteca di Abbiategrasso e il circolo letterario Galà 108-Carpe Diem (Gruppo Abbiatense Lettori e Autori).

Gli autori in programma erano Edmondo Masuzzi (Milano, 1952) scrittore e poeta, che ha presentato “Tre Casi e Mezzo per il Commissario Raiz” e Andrea Casetta (Magenta, 1971) scrittore, che ha presentato “Persone Sbagliate”.

L'opera di Casetta

Ha introdotto la serata il poeta, scrittore e storico cileno Julio Araya Toro, dando il benvenuto hai presenti e ringraziando al pubblico, autori, biblioteca e Comune. Poi Araya Toro ha passato la parola allo scrittore Edmondo Masuzzi, che ha dialogato e introdotto e presentato in forma simpatica e divertente l'opera di Casetta che ha descritto “come un autore ironico, e autoironico, tutti suoi personaggio sono reali, dove lui prende spunti delle caratteristiche fisiche, atteggiamenti o soprannomi per ispirarsi”.

Poi Masuzzi a aggiunto:

"Tuttavia non ha mai pubblicato niente, un po’ perché è povero, un po’ perché ogni volta che legge i suoi racconti, questi gli fanno ribrezzo, segno che comunque il suo analista ha ancora molto da lavorare. E’ il fondatore ed unico epigono della corrente letteraria del Minimalismo Burgarico, che non sa bene nemmeno lui cosa significhi, ma, come detto sopra, ama farsi compatire dalla gente, per fare l’intellettuale sofferto. A tal proposito, se qualche editore avesse mai dei soldi da buttare, il Cassetta è l’uomo perfetto; per farglieli perdere tutti, ovviamente".

Il romanzo di Masuzzi

E poi la parola ha passato alla dottoressa, pittrice e presidentessa dell’associazione Amici dell'Arte e della Cultura di Abbiategrasso, Silvia Grassi, che ha dialogato e introdotto e presentato in forma brillante l'opera di Masuzzi, con delle immagini del territorio, dove se svolge le avventure del Commissario Raiz.

"Gli strani casi di un ex-commissario appassionato di pittura e del suo compagno di scorribande, sullo sfondo di un paesaggio di boschi, acque e cascine, fra Naviglio e Ticino".

Il commissario Raiz e ispirato nel pittore abbiatense Danilio Radice, che collabora sempre molto solidalmente con le associazioni “Amici dell'Arte e della Cultura di Abbiategrasso”, “Galà 108-Carpe Diem” e “Ducato di Abbiate-Grasso”. Una serata dove gli autori si sono alternati per le domande e le risposte di loro presentatori e anche per leggere tratti delle loro opere in forma molto convolvente con i racconti gialli polizieschi e racconti pieno di humor e ironia.

La prossima data sarà domenica 2 luglio alle 21, con gli scrittrice Monica Oldani e Nina Adriá Pérez.