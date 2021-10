Al Flores torna il Cineforum

Sedici film con discussione nella sala parrocchiale di Vanzago

«Finalmente si riparte! Martedì 9 novembre il cinema “Flores” riapre i battenti alle ore 21 con la prima puntata del cineforum. Un appuntamento molto importante per la nostra sala e per la comunità».

Torna il cineforum

La buona notizia arriva dal direttore di questa sala parrocchiale, Antonio Baroni, soddisfatto di riprendere a proiettare film sul grande schermo.

Il cineforum 2021-2022 è stato confezionato con ben sedici film tra titoli noti e vincitori di premi e meno conosciuti. Gli spettatori in sala con la mascherina al volto, come sono le disposizioni sanitarie, vedranno il primo film, il coreano «Parasite» prodotto nel 2019 che ha vinto un Oscar, quale miglior film nel 2020 oltre ad altri premi. Nell’elenco delle pellicole c’è anche «Nomadland» premiato agli Oscar 2021 nella categoria miglior film. Nella sala parrocchiale con annessi numerosi parcheggi si potrà assistere anche alla visione di «Favolacce».

Appuntamento al Flores

Un film di produzione italiana che al concorso al Festival di Berlino dello scorso anno ha vinto il premio per la miglior sceneggiatura. C’è anche nella rassegna un film di guerra, «1917», ambientato durante il primo conflitto mondiale. «Come ormai da molti anni a Vanzago la conduzione della serata e la spiegazione dei film saranno ancora una volta di Luigi Marcon – spiega il direttore Antonio Baroni - Ringrazio il nostro relatore già da ora per la sua competenza e disponibilità». L’accesso in sala sarà con una tessera che garantirà la visione dell’intera rassegna, disponibile presso le Biblioteche comunali di Pregnana Milanese e di Vanzago che hanno patrocinato l’iniziativa. «Ringrazio fin da ora tutti i volontari che ci permettono la riuscita di questa iniziativa». Conclude il direttore del cinema teatro «Flores».